|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
|Украина
|зщ
|
1
|
0+1
|
|6 (6)
|Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
|Бейбарыс
|зщ
|
34
|
4+5
|
24
|4 (10)
|Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
|Иртыш
|зщ
|
24
|
5+8
|
14
|3 (10)
|Кубок Казахстана 2014/15
|Бейбарыс
|зщ
|
5
|
0+1
|
6
|2 (5)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Титан
|зщ
|
3
|
|
4
|15 (26)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим