Хоккей

Павел Батрун

Казахстан  Казахстан
Возраст
43 года
Действующий
Да
Дата рождения
20 декабря 1981
Команды
Арлан
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Персонал
