|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|ОРДЖИ
|
3
|
1+2
|
|13 (18)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|ОРДЖИ
|
4
|
1+1
|
4
|29 (29)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Металлург Нк
|
8
|
2+2
|
6
|13 (27)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|КРС Хэйлунцзян
|
2
|
1+1
|
|24 (27)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Нефтехимик
|
1
|
|
|10 (15)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Адмирал
|
4
|
0+2
|
|6 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Адмирал
|
3
|
0+1
|
|9 (14)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Сарыарка
|
67
|
32+25
|
42
|4 (26)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим