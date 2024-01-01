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Хоккей

Александр Редин

Казахстан  Казахстан
Возраст
63 года
Действующий
Да
Дата рождения
3 апреля 1961
Команды
Барыс
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Персонал
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

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