Альберт Гатин
Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
Команда
Челны (мол)
Игры
2
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2014/15
Команда
Астана
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
Команда
Астана
Игры
58
Гол + Пас
6+3
Удаления, мин
24
Кубок Казахстана 2015/16
Команда
Астана
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2015/16
Команда
Иртыш
Игры
26
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
8
Чемпионат Казахстана 2015/16
Команда
Астана
Игры
40
Гол + Пас
1+5
Удаления, мин
12
Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Южный Урал
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Иртыш
Игры
32
Гол + Пас
0+4
Удаления, мин
30
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Кулагер
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Кулагер
Игры
66
Гол + Пас
3+11
Удаления, мин
30
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Кулагер
Игры
5
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
2
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Кулагер
Игры
49
Гол + Пас
1+7
Удаления, мин
18
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Кулагер
Игры
52
Гол + Пас
2+4
Удаления, мин
24
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Кулагер
Игры
3
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Бейбарыс
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Бейбарыс
Игры
53
Гол + Пас
3+9
Удаления, мин
55
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Кулагер
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Кулагер
Игры
35
Гол + Пас
1+7
Удаления, мин
14
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Бейбарыс
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Бейбарыс
Игры
53
Гол + Пас
3+6
Удаления, мин
18
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Бейбарыс
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Бейбарыс
Игры
40
Гол + Пас
4+13
Удаления, мин
10
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Арлан
Игры
13
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Кулагер
Игры
4
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Кулагер
Игры
28
Гол + Пас
1+8
Удаления, мин
6