Хоккей

Альберт Гатин

Казахстан  Казахстан Россия  Россия
Возраст
33 года
Действующий
Да
Дата рождения
28 февраля 1992
Команды
Кулагер
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
183
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
86
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная Хоккейная Лига 2013/14

Команда
Челны (мол)

Игры
2

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2014/15

Команда
Астана

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд

Команда
Астана

Игры
58

Гол + Пас
6+3

Удаления, мин
24

Кубок Казахстана 2015/16

Команда
Астана

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2015/16

Команда
Иртыш

Игры
26

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин
8

Чемпионат Казахстана 2015/16

Команда
Астана

Игры
40

Гол + Пас
1+5

Удаления, мин
12

Высшая Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Южный Урал

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Иртыш

Игры
32

Гол + Пас
0+4

Удаления, мин
30

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Кулагер

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Кулагер

Игры
66

Гол + Пас
3+11

Удаления, мин
30

Кубок Казахстана 2019/20

Команда
Кулагер

Игры
5

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин
2

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Кулагер

Игры
49

Гол + Пас
1+7

Удаления, мин
18

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Кулагер

Игры
52

Гол + Пас
2+4

Удаления, мин
24

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Кулагер

Игры
3

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Бейбарыс

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Бейбарыс

Игры
53

Гол + Пас
3+9

Удаления, мин
55

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Кулагер

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Кулагер

Игры
35

Гол + Пас
1+7

Удаления, мин
14

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Бейбарыс

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Бейбарыс

Игры
53

Гол + Пас
3+6

Удаления, мин
18

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Бейбарыс

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Бейбарыс

Игры
40

Гол + Пас
4+13

Удаления, мин
10

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Арлан

Игры
13

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Кулагер

Игры
4

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Кулагер

Игры
28

Гол + Пас
1+8

Удаления, мин
6

