Хоккей

Бахтияр Каратаев

Казахстан  Казахстан
Возраст
29 лет
Действующий
Да
Дата рождения
26 апреля 1996
Команды
Торпедо (мол) УК
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
184
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
67
