Бахтияр Каратаев
Казахстан
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16
|Казахстан (U-20)
|
1
|
|
|Молодежная Хоккейная Лига "Б" 2015/16
|Алтай (мол) УК
|
16
|
-42
|
4
|9 (11)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Группа А Дивизион I
|Казахстан (U-20)
|
|
|
|3 (6)
|Кубок Казахстана 2016/17
|Алтай-Торпедо
|
1
|
-2
|
|5 (5)
|Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Алтай (мол) УК
|
7
|
-33
|
|16 (16)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Алтай-Торпедо
|
16
|
-52
|
|8 (10)
|Кубок Казахстана 2017/18
|Алтай-Торпедо
|
1
|
-7
|
|5 (5)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Алтай-Торпедо
|
12
|
-49
|
|9 (10)
|Кубок Казахстана 2018/19
|Астана
|
2
|
-5
|
|5 (6)
