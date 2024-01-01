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Хоккей

Александр Колюжный

Казахстан  Казахстан
Возраст
43 года
Действующий
Да
Дата рождения
17 июля 1981
Команды
Казахстан (U-20)
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен, Тренер
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