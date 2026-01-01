Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Хоккей

Сергей Горев

Казахстан  Казахстан Россия  Россия
Возраст
62 года
Действующий
Да
Дата рождения
8 июня 1963
Команды
Барсы Атырау
Вид спорта
Хоккей, Баскетбол
Амплуа
Тренер
Живи спортом!