|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Иртыш
|нп
|
49
|
30+25
|
12
|2 (11)
|Континентальный Кубок 2018/19
|Курбадс
|нп
|
1
|
1+0
|
|3 (4)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Арлан
|нп
|
7
|
1+0
|
2
|2 (10)
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Слован
|нп
|
2
|
0+1
|
|12 (13)
|Континентальный Кубок 2016/17
|Бейбарыс
|нп
|
6
|
0+1
|
2
|2 (4)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Бейбарыс
|нп
|
48
|
15+29
|
24
|2 (10)
|Кубок Казахстана 2016/17
|Бейбарыс
|нп
|
2
|
2+1
|
|3 (5)
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Бейбарыс
|нп
|
68
|
17+35
|
28
|2 (10)
|Кубок Казахстана 2015/16
|Бейбарыс
|нп
|
5
|
3+2
|
8
|2 (5)
|Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
|Бейбарыс
|нп
|
66
|
9+12
|
54
|4 (10)
|Кубок Казахстана 2014/15
|Бейбарыс
|нп
|
4
|
0+1
|
2
|2 (5)
|Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
|Астана
|нп
|
54
|
16+25
|
32
|8 (10)
|Кубок Казахстана 2013/14
|Астана
|нп
|
4
|
1+1
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим