Хоккей

Владимир Маркелов

Казахстан  Казахстан Россия  Россия
Возраст
38 лет
Действующий
Да
Дата рождения
31 августа 1987
Команды
Арлан
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
175
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
82
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок Казахстана 2013/14

Команда
Арлан

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд

Команда
Арлан

Игры
58

Гол + Пас
24+18

Удаления, мин
24

Кубок Казахстана 2014/15

Команда
Арлан

Игры
5

Гол + Пас
4+0

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд

Команда
Арлан

Игры
62

Гол + Пас
36+32

Удаления, мин
18

Хоккей. Контрольные игры 2015/16

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2015/16

Команда
Арлан

Игры
4

Гол + Пас
3+0

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Барыс

Игры
19

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Евровызова 2015/16

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2015/16

Команда
Арлан

Игры
43

Гол + Пас
13+15

Удаления, мин
8

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015/16

Команда
Казахстан

Игры
5

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Барыс

Игры
46

Гол + Пас
6+1

Удаления, мин
12

Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан

Игры
5

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Барыс

Игры
47

Гол + Пас
4+5

Удаления, мин
10

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин

Зимние Олимпийские игры 2018

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Евровызова. Польша 2018

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Мира 2017/18. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2019/20

Команда
Арлан

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Арлан

Игры
59

Гол + Пас
21+25

Удаления, мин
14

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Арлан

Игры
36

Гол + Пас
13+5

Удаления, мин
14

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Актобе

Игры
14

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин
4

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Арлан

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Арлан

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Арлан

Игры
60

Гол + Пас
19+18

Удаления, мин
20

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Арлан

Игры
5

Гол + Пас
3+2

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Бейбарыс

Игры
54

Гол + Пас
16+20

Удаления, мин
14

