Владимир Маркелов
Кубок Казахстана 2013/14
Команда
Арлан
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
Команда
Арлан
Игры
58
Гол + Пас
24+18
Удаления, мин
24
Кубок Казахстана 2014/15
Команда
Арлан
Игры
5
Гол + Пас
4+0
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
Команда
Арлан
Игры
62
Гол + Пас
36+32
Удаления, мин
18
Хоккей. Контрольные игры 2015/16
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2015/16
Команда
Арлан
Игры
4
Гол + Пас
3+0
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Барыс
Игры
19
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Евровызова 2015/16
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2015/16
Команда
Арлан
Игры
43
Гол + Пас
13+15
Удаления, мин
8
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015/16
Команда
Казахстан
Игры
5
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Барыс
Игры
46
Гол + Пас
6+1
Удаления, мин
12
Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан
Игры
5
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Барыс
Игры
47
Гол + Пас
4+5
Удаления, мин
10
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
Зимние Олимпийские игры 2018
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Евровызова. Польша 2018
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Мира 2017/18. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2019/20
Команда
Арлан
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Арлан
Игры
59
Гол + Пас
21+25
Удаления, мин
14
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Арлан
Игры
36
Гол + Пас
13+5
Удаления, мин
14
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Актобе
Игры
14
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
4
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Арлан
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Арлан
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Арлан
Игры
60
Гол + Пас
19+18
Удаления, мин
20
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Арлан
Игры
5
Гол + Пас
3+2
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Бейбарыс
Игры
54
Гол + Пас
16+20
Удаления, мин
14