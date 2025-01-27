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Замена обычной воды на газированную помогает похудеть - исследование

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Замена обычной воды на газированную помогает похудеть - исследование ©depositphotos.com

Исследование центра диализа нейрохирургической больницы Тессейкай (Япония), опубликованное в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health, показало, что переход с негазированной воды на газированную способен ускорить процесс снижения веса, передаеют Vesti.kz.

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Исследование центра диализа нейрохирургической больницы Тессейкай (Япония), опубликованное в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health, показало, что переход с негазированной воды на газированную способен ускорить процесс снижения веса, передаеют Vesti.kz.

Как это работает?

Ученые объясняют, что пузырьки углекислого газа (CO2) в газированной воде могут снижать уровень сахара в крови и ускорять метаболизм. Этот процесс сравнили с гемодиализом, при котором кровь очищается от токсинов и лишней жидкости:

  • Поглощенный через стенки желудка CO2 превращается в бикарбонат в эритроцитах.
  • Щелочная реакция стимулирует усвоение глюкозы, что приводит к снижению уровня сахара в крови.

Рекомендации ученых

Ведущий автор исследования Акира Такахаши подчеркивает, что использование газированной воды как единственного метода похудения не дает значительных результатов. Для достижения эффекта требуется комплексный подход, включающий:

  • Сбалансированное питание;
  • Регулярную физическую активность;
  • Поддержание здорового образа жизни.

Ограничения и предостережения

Несмотря на потенциальные преимущества, эксперты предупреждают, что газированная вода может негативно повлиять на здоровье, если у человека есть:

  • Чувствительный желудок;
  • Проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Кроме того, важно избегать газированных напитков с добавлением сахара, натрия и других веществ, которые могут снизить положительный эффект от их употребления.

Вывод

Газированная вода может стать частью программы похудения, если сочетать ее с правильным питанием и физической активностью. Однако людям с чувствительной пищеварительной системой или хроническими заболеваниями стоит проконсультироваться с врачом перед включением ее в рацион.

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