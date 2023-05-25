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Врач развенчал популярный миф о свежевыжатом соке

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Врач развенчал популярный миф о свежевыжатом соке ©depositphotos.com

Свежевыжатый сок не приносит пользы организму и может способствовать набору лишнего веса. Об этом заявила врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова, передают Vesti.kz.

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Свежевыжатый сок не приносит пользы организму и может способствовать набору лишнего веса. Об этом заявила врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова, передают Vesti.kz.

"Кажется, что полезный продукт, а на самом деле ничем не лучше газировки. Из питания современного человека свежевыжатый сок должен уходить и оставаться только в цельном виде фруктов и овощей", - пояснила специалист.

По ее словам, миф о пользе сока появился в тот момент, когда в моду вошел завтрак из овсянки, чашки кофе и стакана сока. Однако научные обоснования этого тренда отсутствуют.

Дианова отметила, что такие напитки не имеют преимуществ перед пакетированными соками. При отжиме из фруктов и овощей удаляется клетчатка, а гликемический индекс остается высоким. Это, по мнению врача, может способствовать развитию ожирения при регулярном употреблении.

Вместо сока эксперт рекомендовала включать в рацион смузи или густые пюре, богатые клетчаткой. Также можно обратить внимание на домашние компоты без сахара.

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