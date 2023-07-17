Ученые выяснили влияние небольших доз алкоголя на здоровье

Ученые из Канады обнаружили, что даже умеренное употребление алкоголя может представлять риск для здоровья. Статья по итогам исследования опубликована в журнале Early View, передают Vesti.kz.

Авторы исследовали более 6 тысяч статей, опубликованных в 2017-2021 годах, связанных с употреблением алкоголя и 18 различными заболеваниями. Ученые пришли к выводу: чем больше человек пьет алкоголя, тем выше риск возникновения различных заболеваний. Даже небольшие дозы алкоголя могут способствовать развитию определенных нарушений здоровья.

У мужчин, употребляющих одну стандартную дозу алкоголя в сутки, повышенный риск развития инфекций нижних дыхательных путей, туберкулеза, эпилепсии, диабета, мерцательная аритмии, гипертонии, панкреатита, цирроза печени и некоторых видов рака.

Женщины, принимающие маленькие дозы алкоголя, подвержены риску развития диабета, панкреатита, гипертонии, фибрилляции предсердий, высокого артериального давления, эпилепсии, туберкулеза, цирроза печени, инфекций нижних дыхательных путей, рака полости рта и глотки, молочной железы, печени, пищевода, кишечника.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ