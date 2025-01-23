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Как приготовить вкусные диетические котлеты, рассказала шеф-повар

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Как приготовить вкусные диетические котлеты, рассказала шеф-повар ©depositphotos.com

Шеф-повар Бенита Стрельченко поделилась простым рецептом котлет, которые идеально подходят для тех, кто придерживается здорового питания. Легкость приготовления и натуральные ингредиенты делают это блюдо универсальным для любого случая, передают Vesti.kz.

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Шеф-повар Бенита Стрельченко поделилась простым рецептом котлет, которые идеально подходят для тех, кто придерживается здорового питания. Легкость приготовления и натуральные ингредиенты делают это блюдо универсальным для любого случая, передают Vesti.kz.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится:

  • 500 г нежирного фарша из курицы или индейки;
  • 1/2 стакана овсяных хлопьев;
  • 1 яйцо;
  • 1/4 стакана мелко нарезанного лука;
  • 1/4 стакана мелко нарезанной свежей петрушки;
  • 1 ч. ложка чесночного порошка;
  • 1 ч. ложка паприки;
  • соль и перец - по вкусу;
  • 1-2 ст. ложки оливкового масла или масла гхи - для жарки.

Инструкция по приготовлению

В большой миске смешайте фарш, овсяные хлопья, яйцо, лук, петрушку, чесночный порошок, паприку, соль и перец. Тщательно перемешайте до равномерного распределения ингредиентов.

Разделите массу на восемь равных частей и сформируйте котлеты.

Разогрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне и добавьте масло. Положите котлеты на сковороду и жарьте по 5-6 минут с каждой стороны, пока они не приобретут золотисто-коричневый цвет и не прожарятся.

Если вы предпочитаете более легкий способ приготовления, котлеты можно приготовить на пару. Это сохранит их сочность и полезные свойства.

Совет от шеф-повара

Подавайте готовые котлеты с гарниром из свежих овощей или салатом, чтобы создать полноценное и питательное блюдо. Этот рецепт станет отличным выбором для семейного обеда или ужина.

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