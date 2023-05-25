Правда ли, что вода с лимоном помогает похудеть

Утверждение о том, что вода с лимоном способствует похудению, сильно преувеличено. Об этом заявила нутрициолог Ника Сергунина, передают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

По словам специалиста, в цитрусовых действительно содержатся пектины - полисахариды, способствующие усилению чувства сытости. Кроме того, даже обычная вода может временно снижать ощущение голода.

Однако, как отмечает Сергунина, при добавлении ломтика лимона в воду пектина в напитке остается совсем немного - этого недостаточно, чтобы ощутимо повлиять на аппетит.

Эксперт также развеяла миф о детокс-эффекте лимонной воды.

"Вода, несомненно, помогает выводить определенные отходы из тела через мочу и испражнения. Однако не существует доказательств того, что лимонная вода делает это эффективнее, чем обычная вода", - подчеркнула нутрициолог.