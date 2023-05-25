Правда ли, что острая пища помогает похудеть

Острая еда не способствует значительному снижению веса, несмотря на популярное мнение о ее способности ускорять метаболизм. Об этом заявила нутрициолог Екатерина Гузман, передают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

По словам эксперта, хотя острые специи действительно могут оказывать кратковременное термогенное воздействие, научных доказательств их существенного влияния на обмен веществ по-прежнему недостаточно.

"Существует мнение, что острые специи могут влиять на скорость метаболизма, что положительно влияет на процесс похудения. Но с течением времени количество специй в пище значительно возросло, а научных данных о влиянии приправ на обмен веществ по-прежнему довольно мало", - пояснила Гузман.

В рационе современного человека используется около 40 различных специй. Острота таких видов перца, как чили, кайенский и халапеньо, обусловлена содержанием капсаицина. Черный перец содержит алкалоид пиперин, чеснок - гликозид аллицин, а хрен и горчица - аллиловое горчичное масло.

"Эти вещества действительно обеспечивают краткосрочное увеличение термического эффекта пищи, что может незначительно ускорить метаболизм. Но съесть много острой еды сложно. Поэтому эффект от употребления этих специй незначителен по сравнению с тем объемом калорий, который организм расходует для поддержания повседневных физиологических процессов", - добавила специалист.

Гузман рекомендовала тем, кто хочет похудеть, в первую очередь обращать внимание на общее потребление калорий, а не рассчитывать на влияние острых приправ.