Правда ли, что не все продукты нужно мыть перед готовкой
Многие из нас по привычке моют все продукты перед приготовлением. Однако некоторые из них лучше не обрабатывать водой. Эксперт-нутрициолог Екатерина Гузман и шеф-повар Вячеслав Дегтев разобрали, действительно ли нужно мыть все продукты или можно сразу готовить, передают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".
Многие из нас по привычке моют все продукты перед приготовлением. Однако некоторые из них лучше не обрабатывать водой. Эксперт-нутрициолог Екатерина Гузман и шеф-повар Вячеслав Дегтев разобрали, действительно ли нужно мыть все продукты или можно сразу готовить, передают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".
Мясо и птица
В интернете утверждают, что мыть мясо и птицу перед готовкой не обязательно и даже вредно. Дело в том, что брызги воды из раковины могут разнести микроорганизмы. Однако нутрициолог Екатерина Гузман советует промывать мясо и птицу под теплой водой, чтобы уменьшить микробную обсемененность.
"После мытья нужно обсушить продукт бумажным полотенцем. Все оставшиеся бактерии будут уничтожены во время термической обработки", - добавляет шеф-повар Вячеслав Дегтев.
Рыба и морепродукты
Как и мясо, рыбу и морепродукты перед приготовлением необходимо промывать. Екатерина Гузман подчеркивает, что большинство морепродуктов доходит до магазинов после длительной транспортировки, поэтому их обработка водой обязательна.
"Рыбу важно промыть под холодной водой и проверить на слизь и неприятный запах. Особенно тщательно очищайте моллюсков, чтобы удалить песок и осколки раковин", - рекомендует Дегтев.
Грибы
Некоторые считают, что грибы можно готовить без мытья. Это не так. Лесные грибы необходимо замачивать в соленой воде для удаления грязи и насекомых. Магазинные шампиньоны также следует промыть и обработать раствором с лимонной кислотой или уксусом, чтобы они не потемнели.
Зелень
Даже если упаковка говорит, что зелень готова к употреблению, лучше промыть ее под проточной водой. Для зелени с собственного огорода рекомендовано проводить несколько этапов очистки.
"Не используйте мыло или средства для посуды при мытье зелени. Они содержат ПАВ, которые могут остаться на продуктах", - напоминает Гузман.
Яйца
Перед приготовлением яиц необходимо осмотреть скорлупу на загрязнения и трещины. Усердное мытье может повредить защитный слой и занести бактерии внутрь. Достаточно слегка ополоснуть продукт.
"Домашние яйца нужно мыть тщательнее, чтобы избежать попадания бактерий в блюдо при разбивании скорлупы", - объясняет Гузман.
Заключение
Мыть или не мыть продукты - вопрос безопасности. В большинстве случаев лучше все-таки промыть их водой, чтобы удалить загрязнения. Правильная обработка продуктов делает еду безопасной и снижает риск заражения.
Фото: ©depositphotos.com
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