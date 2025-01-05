Правда ли, что не все продукты нужно мыть перед готовкой

Многие из нас по привычке моют все продукты перед приготовлением. Однако некоторые из них лучше не обрабатывать водой. Эксперт-нутрициолог Екатерина Гузман и шеф-повар Вячеслав Дегтев разобрали, действительно ли нужно мыть все продукты или можно сразу готовить, передают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

Мясо и птица

В интернете утверждают, что мыть мясо и птицу перед готовкой не обязательно и даже вредно. Дело в том, что брызги воды из раковины могут разнести микроорганизмы. Однако нутрициолог Екатерина Гузман советует промывать мясо и птицу под теплой водой, чтобы уменьшить микробную обсемененность.

"После мытья нужно обсушить продукт бумажным полотенцем. Все оставшиеся бактерии будут уничтожены во время термической обработки", - добавляет шеф-повар Вячеслав Дегтев.

Рыба и морепродукты

Как и мясо, рыбу и морепродукты перед приготовлением необходимо промывать. Екатерина Гузман подчеркивает, что большинство морепродуктов доходит до магазинов после длительной транспортировки, поэтому их обработка водой обязательна.

"Рыбу важно промыть под холодной водой и проверить на слизь и неприятный запах. Особенно тщательно очищайте моллюсков, чтобы удалить песок и осколки раковин", - рекомендует Дегтев.

Грибы

Некоторые считают, что грибы можно готовить без мытья. Это не так. Лесные грибы необходимо замачивать в соленой воде для удаления грязи и насекомых. Магазинные шампиньоны также следует промыть и обработать раствором с лимонной кислотой или уксусом, чтобы они не потемнели.

Зелень

Даже если упаковка говорит, что зелень готова к употреблению, лучше промыть ее под проточной водой. Для зелени с собственного огорода рекомендовано проводить несколько этапов очистки.

"Не используйте мыло или средства для посуды при мытье зелени. Они содержат ПАВ, которые могут остаться на продуктах", - напоминает Гузман.

Яйца

Перед приготовлением яиц необходимо осмотреть скорлупу на загрязнения и трещины. Усердное мытье может повредить защитный слой и занести бактерии внутрь. Достаточно слегка ополоснуть продукт.

"Домашние яйца нужно мыть тщательнее, чтобы избежать попадания бактерий в блюдо при разбивании скорлупы", - объясняет Гузман.

Заключение

Мыть или не мыть продукты - вопрос безопасности. В большинстве случаев лучше все-таки промыть их водой, чтобы удалить загрязнения. Правильная обработка продуктов делает еду безопасной и снижает риск заражения.

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