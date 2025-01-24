Почему возникает тяга к сладкому, объяснил специалист

Нутрициолог Инна Колесникова рассказала, что желание съесть сладкое может быть обусловлено физиологическими, психологическими и даже культурными факторами. Сладости временно повышают уровень серотонина, что вызывает чувство эйфории, но это краткосрочное удовольствие может приводить к хроническому потреблению сахара, передают Vesti.kz.

Причины тяги к сладкому

По словам Колесниковой, желание сладкого часто связано с:

Стрессом или усталостью - сахар помогает ощутить временное удовлетворение.

Физиологической потребностью в углеводах - сладости дают быстрый источник энергии.

Недостатком микроэлементов, таких как магний и хром, которые участвуют в регуляции метаболизма.

Однако, регулярное поедание сладкого может привести к таким последствиям, как инсулинорезистентность, диабет второго типа и другие проблемы с обменом веществ.

Решения и рекомендации

Эксперт предлагает несколько стратегий для снижения тяги к сладкому:

1. Добавьте в рацион богатые магнием продукты

Магний поддерживает уровень энергии, помогает бороться со стрессом, улучшает работу сердца и кишечника, а также нормализует сон. Например, можно употреблять:

орехи и семена;

зеленые листовые овощи;

бобовые.

2. Поддерживайте уровень хрома

Хром контролирует уровень сахара в крови и помогает уменьшить желание сладкого. Он содержится в таких продуктах, как:

цельнозерновые;

рыба и морепродукты;

мясо птицы.

3. Убедитесь в достаточной гидратации

Иногда организм путает жажду с голодом. Регулярное потребление воды может значительно снизить тягу к сладкому. Пейте достаточное количество чистой воды в течение дня.

4. Занимайтесь физической активностью

Физические нагрузки помогают выделять эндорфины, которые улучшают настроение и уменьшают желание сладостей. Это может быть:

йога;

плавание;

прогулки или бег;

любые занятия, которые приносят удовольствие.

Заключение

Тяга к сладкому — это не только привычка, но и сигнал организма о нехватке питательных веществ или реакции на стресс. Уделите внимание сбалансированному питанию, активному образу жизни и правильной гидратации, чтобы уменьшить потребность в сладостях и улучшить общее здоровье.