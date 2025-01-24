Почему возникает тяга к сладкому, объяснил специалист
Нутрициолог Инна Колесникова рассказала, что желание съесть сладкое может быть обусловлено физиологическими, психологическими и даже культурными факторами. Сладости временно повышают уровень серотонина, что вызывает чувство эйфории, но это краткосрочное удовольствие может приводить к хроническому потреблению сахара, передают Vesti.kz.
Нутрициолог Инна Колесникова рассказала, что желание съесть сладкое может быть обусловлено физиологическими, психологическими и даже культурными факторами. Сладости временно повышают уровень серотонина, что вызывает чувство эйфории, но это краткосрочное удовольствие может приводить к хроническому потреблению сахара, передают Vesti.kz.
Причины тяги к сладкому
По словам Колесниковой, желание сладкого часто связано с:
- Стрессом или усталостью - сахар помогает ощутить временное удовлетворение.
- Физиологической потребностью в углеводах - сладости дают быстрый источник энергии.
- Недостатком микроэлементов, таких как магний и хром, которые участвуют в регуляции метаболизма.
Однако, регулярное поедание сладкого может привести к таким последствиям, как инсулинорезистентность, диабет второго типа и другие проблемы с обменом веществ.
Решения и рекомендации
Эксперт предлагает несколько стратегий для снижения тяги к сладкому:
1. Добавьте в рацион богатые магнием продукты
Магний поддерживает уровень энергии, помогает бороться со стрессом, улучшает работу сердца и кишечника, а также нормализует сон. Например, можно употреблять:
- орехи и семена;
- зеленые листовые овощи;
- бобовые.
2. Поддерживайте уровень хрома
Хром контролирует уровень сахара в крови и помогает уменьшить желание сладкого. Он содержится в таких продуктах, как:
- цельнозерновые;
- рыба и морепродукты;
- мясо птицы.
3. Убедитесь в достаточной гидратации
Иногда организм путает жажду с голодом. Регулярное потребление воды может значительно снизить тягу к сладкому. Пейте достаточное количество чистой воды в течение дня.
4. Занимайтесь физической активностью
Физические нагрузки помогают выделять эндорфины, которые улучшают настроение и уменьшают желание сладостей. Это может быть:
- йога;
- плавание;
- прогулки или бег;
- любые занятия, которые приносят удовольствие.
Заключение
Тяга к сладкому — это не только привычка, но и сигнал организма о нехватке питательных веществ или реакции на стресс. Уделите внимание сбалансированному питанию, активному образу жизни и правильной гидратации, чтобы уменьшить потребность в сладостях и улучшить общее здоровье.
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