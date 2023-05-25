Почему перед тренировкой не стоит пить слишком много воды

Пить достаточно воды важно для здоровья, особенно перед физической активностью. Однако чрезмерное потребление жидкости перед тренировкой может навредить, передают Vesti.kz со ссылкой на Fit For Fun.

Организму требуется около двух-трех литров воды в день для нормального функционирования. При этом во время тренировок потребность возрастает - примерно на 0,5 литра за каждые 30 минут активности.

Таким образом, если вы тренируетесь час, рекомендуется дополнительно выпить около литра воды. Но важно учитывать не только общее количество жидкости, но и время ее употребления.

Избыток воды перед тренировкой может вызвать тошноту

Если выпить слишком много воды непосредственно перед тренировкой, это может привести к неприятным ощущениям - таким как тошнота и спазмы. В таких случаях вода скапливается в желудке и мешает комфортно заниматься спортом.

Специалисты советуют ограничиться несколькими глотками перед началом и взять с собой бутылку воды, чтобы пить понемногу в процессе тренировки.

Когда и сколько пить перед занятиями

Для оптимальной подготовки к тренировке рекомендуется за час до начала выпить до 0,5 литра воды. За это время жидкость покинет желудок, и вы сможете заниматься без дискомфорта.

Также важно соблюдать питьевой режим во время физической активности. Если вы почувствовали жажду - это сигнал, что организм уже испытывает дефицит жидкости.