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Питание
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Почему перед тренировкой не стоит пить слишком много воды

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Почему перед тренировкой не стоит пить слишком много воды ©depositphotos.com

Пить достаточно воды важно для здоровья, особенно перед физической активностью. Однако чрезмерное потребление жидкости перед тренировкой может навредить, передают Vesti.kz со ссылкой на Fit For Fun.

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Пить достаточно воды важно для здоровья, особенно перед физической активностью. Однако чрезмерное потребление жидкости перед тренировкой может навредить, передают Vesti.kz со ссылкой на Fit For Fun.

Организму требуется около двух-трех литров воды в день для нормального функционирования. При этом во время тренировок потребность возрастает - примерно на 0,5 литра за каждые 30 минут активности.

Таким образом, если вы тренируетесь час, рекомендуется дополнительно выпить около литра воды. Но важно учитывать не только общее количество жидкости, но и время ее употребления.

Избыток воды перед тренировкой может вызвать тошноту

Если выпить слишком много воды непосредственно перед тренировкой, это может привести к неприятным ощущениям - таким как тошнота и спазмы. В таких случаях вода скапливается в желудке и мешает комфортно заниматься спортом.

Специалисты советуют ограничиться несколькими глотками перед началом и взять с собой бутылку воды, чтобы пить понемногу в процессе тренировки.

Когда и сколько пить перед занятиями

Для оптимальной подготовки к тренировке рекомендуется за час до начала выпить до 0,5 литра воды. За это время жидкость покинет желудок, и вы сможете заниматься без дискомфорта.

Также важно соблюдать питьевой режим во время физической активности. Если вы почувствовали жажду - это сигнал, что организм уже испытывает дефицит жидкости.

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