Почему нельзя есть зеленый картофель, объяснила нутрициолог

Нутрициолог и парафармацевт Юлия Попова рассказала, чем опасен зеленый картофель, и почему от его употребления лучше отказаться. Эксперт объяснила, что зелень на клубнях появляется в результате фотосинтеза, при котором усиливается выделение соланина - природного инсектицида, защищающего растение от вредителей. Об этом сообщают Vesti.kz.

Что такое соланин и почему он опасен?

Соланин содержится в растениях семейства пасленовых, включая картофель. В обычных, не позеленевших клубнях, его концентрация минимальна и не представляет опасности. Однако, как пояснила эксперт, при позеленении картофеля уровень соланина возрастает многократно, что делает его токсичным.

"Избыток соланина может вызывать неприятные симптомы. Для токсичной дозы необходимо съесть около двух килограммов зеленого картофеля в кожуре. Однако даже небольшие количества при регулярном употреблении могут негативно воздействовать на организм", - отметила Попова.

Симптомы отравления зеленым картофелем

При употреблении картофеля с высоким содержанием соланина могут возникнуть следующие симптомы:

резь в животе, тошнота, рвота, диарея;

аритмия, снижение давления, проблемы с сердцем;

одышка, расширение зрачков, угнетение нервной системы.

Юлия Попова советует при первых признаках отравления незамедлительно обратиться за медицинской помощью, очистить желудок, принять сорбенты и пить много воды, предпочтительно минеральной без газа.

Что делать с позеленевшим картофелем?

На вопрос, можно ли срезать зелень и использовать остальную часть овоща, нутрициолог ответила, что при небольших поражениях (до 30 процентов поверхности) допускается удалить зеленый участок с запасом около сантиметра и приготовить остальной картофель. Если позеленение охватывает большую часть клубня, овощ рекомендуется выбросить.

Выводы

Зеленый картофель может стать источником опасного вещества - соланина. Чтобы избежать проблем со здоровьем, важно проверять клубни перед употреблением и, при необходимости, избавляться от пораженных овощей.