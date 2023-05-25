Чем опасна популярная привычка хрустеть шеей, объяснил невролог

Хруст в шее может приносить кратковременное облегчение, но эта привычка может обернуться серьезной угрозой для здоровья, предупреждает американский невролог. Об этом переда.т Vesti.kz со ссылкой на Daily Express.

Доктор Байбин Чен, известный в соцсетях как Dr Bing, рассказал, почему он категорически избегает любых манипуляций с шеей - как самостоятельно, так и с участием других людей.

"Как невролог, я никогда не хрущу шеей сам и не позволяю делать это кому-либо другому. Некоторые считают такую практику безопасной, но я лично не готов рисковать", - заявил специалист.

Риск рассечения позвоночной артерии

По словам специалиста, резкие движения могут повредить артерии, питающие головной мозг, и в редких случаях привести к инсульту.

"Когда вы резко скручиваете или щелкаете шеей, вы создаете нагрузку на позвоночные артерии. Иногда это вызывает их рассечение - разрыв внутренней оболочки сосуда, что нарушает кровоток и может привести к образованию тромбов, вызывающих инсульт", - объяснил доктор Чен.

Он подчеркнул, что не каждый случай приводит к тяжелым последствиям, но риск возрастает при наличии определенных факторов.

"Если у вас повышенное давление, заболевания соединительной ткани, такие как синдром Элерса-Данлоса, вы курите или недавно перенесли травму шеи, например, в ДТП - риск инсульта существенно выше", - добавил он.

Инсульт и другие тяжелые последствия

Кроме инсульта, хруст шеи может вызвать другие неврологические осложнения. Доктор Чен отметил:

"Поражение задней части мозга может привести к потере равновесия, нарушению глотания, потере голоса, а в крайних случаях - к синдрому “запертого человека”, когда вы в сознании, но полностью парализованы и можете двигать только глазами".

"Нет, это не значит, что хруст шеи опасен абсолютно для всех. Но лично я не готов рисковать своим мозгом", - заключил врач.

Случай из практики

Схожее предупреждение ранее озвучивал доктор Эвер Ариас. В TikTok он рассказал о пациентке, которая попыталась самостоятельно хрустнуть шеей и после второго щелчка почувствовала резкую боль.

"Она пришла в отделение неотложной помощи, и после обследования оказалось, что у нее компрессионный перелом шейного позвонка", - отметил он.

По словам Ариаса, его коллеги также сталкивались с инсультами у пациентов, чьи шеи подвергались манипуляциям со стороны мануальных терапевтов.