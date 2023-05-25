Названа скрытая угроза безалкогольного пива

Регулярное употребление безалкогольного пива может негативно сказаться на здоровье, несмотря на его популярность как "здоровой" альтернативы алкогольным напиткам. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

Ученые из Германии и США установили, что ежедневное потребление двух бутылок безалкогольного пива объемом 330 мл приводит к росту уровня сахара в крови, повышая риск развития диабета второго типа. Также было зафиксировано увеличение содержания инсулина, что также может свидетельствовать о нарушениях обмена веществ.

Помимо этого, в организме участников наблюдался рост вредного холестерина и триглицеридов – жиров в крови, связанных с заболеваниями сердца. Особую опасность представляют пшеничные и смешанные сорта безалкогольного пива, содержащие ароматизаторы на основе лимона или апельсина.

Исследование проводилось с участием 44 здоровых молодых мужчин. В течение четырех недель одна группа ежедневно пила две бутылки безалкогольного пива, а другая – воду. Анализы крови показали негативное влияние некоторых сортов пива на сердечно-сосудистую систему.