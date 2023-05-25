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Что будет, если регулярно есть квашеную капусту

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Что будет, если регулярно есть квашеную капусту ©depositphotos.com

Квашеная капуста может оказывать положительное влияние на здоровье человека благодаря высокому содержанию витаминов, пробиотиков и антиоксидантов, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

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Квашеная капуста может оказывать положительное влияние на здоровье человека благодаря высокому содержанию витаминов, пробиотиков и антиоксидантов, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Как рассказала врач-диетолог Авив Джошуа, ферментированная капуста содержит витамины C и K, а также пребиотики и пробиотики, способствующие нормальной работе кишечной микрофлоры.

По словам специалиста, продукт обладает рядом преимуществ:

  • Улучшает пищеварение - за счет пробиотиков, которые нормализуют состав кишечной флоры, ускоряя переваривание пищи и способствуя усвоению питательных веществ.

  • Поддерживает иммунитет - благодаря витамину C и активным соединениям, снижается риск простуд и инфекционных заболеваний.

  • Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний - витамин K и клетчатка помогают контролировать уровень холестерина и артериальное давление.

  • Обеспечивает антиоксидантную защиту - антиоксиданты в составе борются со свободными радикалами, предотвращая воспаления и развитие онкологии.

  • Благоприятно влияет на нервную систему - содержащиеся микроорганизмы участвуют в выработке серотонина, улучшая настроение и устойчивость к стрессу.

  • Укрепляет кости - капуста богата магнием, кальцием и витамином K, что помогает поддерживать прочность костной ткани и предотвращать остеопороз.

    • Однако, как подчеркнула Джошуа, квашеная капуста подходит не всем. Людям с заболеваниями желудка, непереносимостью гистамина или кишечными расстройствами следует проконсультироваться с врачом перед включением продукта в рацион.

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