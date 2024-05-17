Что будет, если регулярно есть булгур

А вы знаете, что булгур, это не только одна из самых древних зерновых культур, но и очень "хитрая" крупа. Почему? В ней присутствуют все питательные вещества и клетчатка, которые есть у зерна, но в более сконцентрированной форме. А еще, булгур может заменить рис и картофель. Давайте разбираться.
Что такое булгур? Это крупа, которая производится из пшеницы, чтобы сохранить ее лучшие качества. Пшеницу замачивают, пережаривают и снимают оболочку - именно из-за этого у булгура появляются незабываемый аромат и вкус.
Почему булгур может заменить рис и картофель? Крупа является богатым источником углеводов и белка, а из-за легкой структуры крупа быстро усваивается и наполняет организм энергией.
Да, это так и есть, а мы приведем несколько причин присмотреться к малоизвестной крупе.
Если вам нужно сварить булгур, возьмите кастрюлю, всыпьте стакан крупы, залейте двумя стаканами воды, накройте крышкой и варите 10 минут под крышкой. Когда закипит, убавьте огонь вполовину и не перемешивая варите ещё 10 минут. В общей сложности на варку у вас уйдет 20 минут.
Если вы хотите запарить булгур, то на стакан крупы возьмите два стакана кипятка, плотно накройте кастрюлю крышкой и укутайте полотенцем. Булгур крупной фракции будет готов через пару часов, мелкий булгур – быстрее, около 40 минут.
Запомните, от того, какой булгур у вас имеется, крупный или мелкораздробленный, зависит время приготовления блюда. Пропорции воды и булгура при готовке точно такие же как для варки риса: воды берется в два раза больше. Очень мелкий булгур можно даже не варить: его просто заливают кипятком и дают некоторое время настояться.
Фото: depositphotos.com
Булгур хорошо добавлять в мясной фарш и начинять этой смесью перцы, помидоры, кабачки и баклажаны. Тушеные овощи с такой начинкой очень вкусны.
Отлично сочетаются булгур и курица, жирная баранина и постная
говядина. Супы с булгуром лучше впрок не готовить, ведь они получаются густыми, и на второй день превращаются в кашу.
Подведем итоги. Булгур, это неплохая альтернатива поднадоевшим макаронам или картошке. Тем более, что хранится булгур долго, очень полезен а готовится его легко.
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