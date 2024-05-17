Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Lifestyle Питание
Комментарии

Что будет, если регулярно есть булгур

Что будет, если регулярно есть булгур
©depositphotos.com

А вы знаете, что булгур, это не только одна из самых древних зерновых культур, но и очень "хитрая" крупа. Почему? В ней присутствуют все питательные вещества и клетчатка, которые есть у зерна, но в более сконцентрированной форме. А еще, булгур может заменить рис и картофель. Давайте разбираться.

Что будет, если есть булгур каждый день

Что такое булгур? Это крупа, которая производится из пшеницы, чтобы сохранить ее лучшие качества. Пшеницу замачивают, пережаривают и снимают оболочку - именно из-за этого у булгура появляются незабываемый аромат и вкус.

Почему булгур может заменить рис и картофель? Крупа является богатым источником углеводов и белка, а из-за легкой структуры крупа быстро усваивается и наполняет организм энергией.

Правда ли, что булгур полезен для организма?

Да, это так и есть, а мы приведем несколько причин присмотреться к малоизвестной крупе.

  • Во-первых, булгур содержит большое количество клетчатки, которая помогает нормализовать пищеварение, предотвращает запоры и способствует снижению уровня холестерина в крови.
  • Во-вторых, булгур содержится много витаминов группы В. Что это дает? Они необходимы для нормального функционирования нервной системы, образования кровяных клеток и метаболизма.
  • В-третьих, в булгуре достаточно железа, магния и цинка, которые важны для поддержания здоровья костей, сердца, мышц и иммунной системы.
  • В-четвертых, крупа также богата белками, а они  играют важную роль в регенерации и росте тканей, а также в образовании антикорпусов, ферментов и гормонов.
  • В-пятых, булгур, это отличный выбор для людей, следящих за своим питанием. Он дает ощущение сытости на длительное время и не вызывает резких скачков уровня сахара в крови.
  • В-шестых, витамин Е в составе крупы помогает бороться с процессами старения и нейтрализует свободные радикалы, а холин помогает организму синтезировать ацетилхолин, главный передатчик нервных импульсов.
  • В-седьмых, булгур также содержит марганец, который считается природным антидепрессантом, а также снижает уровень сахара в крови и помогает выработке ферментов поджелудочной железы.

Кому булгур противопоказан?

  • Крупа не рекомендуется людям, у которых слабый желудок или гастрит.
  • Еще булгур противопоказан людям с аллергией на злаковые и клейковину (глютен).
  • С осторожностью продукт должны употреблять люди при обострении панкреатита, ведь клетчатка раздражает слизистую, что может привести к ухудшению состояния, спазмам и тошноте.
  • При повышенной желудочной кислотности стоит ограничить употребление булгура до одного раза в неделю.
  • Не рекомендуют булгур детям до трех лет и беременным женщинам, а в первые месяцы после родов необходимо проконсультироваться с врачом.

Как правильно готовить булгур?

Если вам нужно сварить булгур, возьмите кастрюлю, всыпьте стакан крупы, залейте двумя стаканами воды, накройте крышкой и варите 10 минут под крышкой. Когда закипит, убавьте огонь вполовину и не перемешивая варите ещё 10 минут. В общей сложности на варку у вас уйдет 20 минут.

Если вы хотите запарить булгур, то на стакан крупы возьмите два стакана кипятка, плотно накройте кастрюлю крышкой и укутайте полотенцем. Булгур крупной фракции будет готов через пару часов, мелкий булгур – быстрее, около 40 минут.

Запомните, от того, какой булгур у вас имеется, крупный или мелкораздробленный, зависит время приготовления блюда. Пропорции воды и булгура при готовке точно такие же как для варки риса: воды берется в два раза больше. Очень мелкий булгур можно даже не варить: его просто заливают кипятком и дают некоторое время настояться.

Фото: depositphotos.com

С чем булгур сочетается?

Булгур хорошо добавлять в мясной фарш и начинять этой смесью перцы, помидоры, кабачки и баклажаны. Тушеные овощи с такой начинкой очень вкусны.

Отлично сочетаются булгур и курица, жирная баранина и постная
говядина. Супы с булгуром лучше впрок не готовить, ведь они получаются густыми, и на второй день превращаются в кашу.

Подведем итоги. Булгур, это неплохая альтернатива поднадоевшим макаронам или картошке. Тем более, что хранится булгур долго, очень полезен а готовится его легко.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Здоровье Около спорта Продукты питания

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 11:55
Питание
©depositphotos.com Что будет, если регулярно есть булгур
14 мая, 19:39
Питание
©depositphotos.com Что будет, если регулярно есть гречку
10 мая, 12:55
Питание
©depositphotos.com Что будет, если регулярно пить воду с медом
6 мая, 18:15
Питание
©depositphotos.com Что будет, если есть киноа каждый день
4 мая, 19:21
Питание
©depositphotos.com Что будет, если куркуму употреблять регулярно
3 мая, 16:45
Питание
©depositphotos.com Что будет, если регулярно пить воду натощак
2 мая, 12:50
Питание
©depositphotos.com Что будет, если каждый день есть маш
29 апреля, 19:45
Питание
©depositphotos.com Что будет, если регулярно пить воду с лимоном
25 апреля, 15:13
Питание
©depositphotos.com Правда ли, что после употребления алкоголя можно потерять память
24 апреля, 12:35
Питание
©depositphotos.com Что будет, если пить воду с медом каждый день
22 апреля, 20:15
Питание
©depositphotos.com Что будет, если регулярно пить по 2 литра воды в день
18 апреля, 17:02
Питание
©depositphotos.com Что будет, если есть гречку каждый день
17 апреля, 21:45
Питание
©depositphotos.com Что будет, если пить каждый день воду с мятой и лимоном
16 апреля, 20:01
Питание
©depositphotos.com Правда ли, что морская соль полезнее обычной
12 апреля, 15:12
Питание
©depositphotos.com Что будет, если пить воду натощак каждый день
8 апреля, 16:53
Питание
©depositphotos.com Что будет, если пить воду с лимоном каждый день
8 апреля, 11:45
Питание
©twitter.com/InterMiamiCF/ Стало известно, что ест Лионель Месси каждый день
5 апреля, 21:55
Питание
©depositphotos.com Что будет, если каждый день есть хлеб
4 апреля, 19:15
Питание
©depositphotos.com Что будет, если каждый день пить воду с медом
3 апреля, 19:21
Питание
©depositphotos.com Что будет, если каждый день есть куркуму
3 апреля, 14:41
Питание
©depositphotos.com Что будет, если есть яйца каждый день
1 апреля, 12:31
Питание
©depositphotos.com Что будет, если каждый день пить молоко
29 марта, 16:05
Питание
©depositphotos.com Что будет, если пить по 2 литра воды каждый день
27 марта, 22:42
Питание
©depositphotos.com Что будет, если пить воду с медом каждый день
26 марта, 23:32
Питание
©depositphotos.com Что будет, если каждый день пить воду с лимоном
23 марта, 20:20
Питание
©depositphotos.com Что будет, если есть куркуму каждый день
18 марта, 12:21
Питание
©depositphotos.com Правда ли, что зеленый чай полезнее черного
15 марта, 11:11
Питание
©depositphotos.com Что будет, если пить воду с мятой каждый день
13 марта, 19:05
Питание
©depositphotos.com Курица или рыба: что полезнее употреблять в пищу?
13 марта, 13:27
Питание
©depositphotos.com Что будет, если каждый день есть яйца

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus