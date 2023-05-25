Что будет, если регулярно есть ананас

Ананас - это тропический фрукт, содержащий бромелайн - фермент, который, согласно ряду исследований, способен оказывать положительное влияние на здоровье, передают Vesti.kz со ссылкой на Verywell Health.

Способствует лучшему пищеварению

Фрукт богат клетчаткой и ферментами, улучшающими работу ЖКТ. В лабораторной работе было показано, что сок из кожуры и стебля ананаса усиливает пребиотическую активность, что способствует росту полезных бактерий в кишечнике.

Аналогичные эффекты были замечены и у мышей, где ферменты ананаса, особенно бромелайн, показали способность нормализовать микрофлору кишечника.

Тем не менее, ученые подчеркивают необходимость дополнительных исследований на людях.

Может облегчать боль

Бромелайн применяется в альтернативной медицине как средство от боли и воспаления. Считается, что он уменьшает отек и улучшает циркуляцию крови в зоне травмы, воздействуя на медиатор боли брадикинин.

Исследования показывают, что он может быть полезен при остеоартрите, невропатии и спортивных травмах, а также помогает снизить боль после операций, уменьшая послеоперационный отек.

Снижает риск жировой болезни печени

По данным эксперимента на крысах, ананас может снижать уровень холестерина и триглицеридов, предотвращая развитие жирового гепатоза. Животным давали ананас вместе с диетой, богатой холестерином, в течение восьми недель. У тех, кто получал фрукт, показатели печени оказались лучше.

Хотя такие результаты вселяют надежду, пока они получены только в рамках доклинических исследований.

Поддерживает здоровье сосудов

Ананас может благотворно влиять на кровообращение, снижая накопление жиров в сосудах. В одном из исследований было выявлено, что фрукт уменьшает структурные изменения аорты и улучшает сосудистую функцию у крыс, сидящих на высокохолестериновой диете.

Снижает воспалительные процессы

Бромелайн способен подавлять воспаление — это подтверждают лабораторные исследования и опыты на животных. У крыс, получавших ананас, наблюдалось снижение маркеров воспаления, особенно при одновременном потреблении продуктов с высоким содержанием холестерина.

Пищевая ценность ананаса

Ананас можно употреблять в свежем, жареном или запеченном виде. Он популярен в смузи, десертах, салатах и напитках. В 100 г ананаса содержится:

Калории: 50

Углеводы: 13,1 г

Белки: 0,54 г

Жиры: 0,12 г

Сахара: 9,85 г

Клетчатка: 1,4 г

Витамин C: 47,8 мг

Калий: 109 мг

Марганец: 0,93 мг

Возможные ограничения

Несмотря на пользу, ананас подходит не всем. Людям с аллергией на бромелайн следует избегать его. Также с осторожностью стоит употреблять ананас беременным, кормящим женщинам и тем, кто принимает антибиотики или препараты для разжижения крови.

Побочные эффекты при избытке

При чрезмерном потреблении бромелайна возможны тошнота, диарея, аритмия, головные боли и мышечная слабость.

Вывод

Ананас - богатый витаминами фрукт, обладающий противовоспалительными и пищеварительными свойствами. Однако для подтверждения всех эффектов необходимы дополнительные исследования на людя.