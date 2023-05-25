Что будет, если разогревать чай в микроволновке

Разогрев остывшего чая в микроволновой печи может ухудшить его вкус и привести к потере полезных веществ. Об этом рассказал профессор Университетского колледжа Лондона Марк Мьодовник, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

По словам эксперта, разогретый в микроволновке чай почти теряет свой вкус из-за испарения флавоноидов - веществ, придающих напитку характерный аромат.

"Микроволновый чай – это ужас. Он просто ужасен", – заявил Мьодовник.

Он пояснил, что флавоноиды крайне нестабильны и быстро разрушаются при повторном нагреве. "Если вы не пьете чай сразу после заваривания, их остается немного. А при повторном разогреве – почти ничего", – добавил ученый.

Чай в самолете - худший вариант

Мьодовник отметил, что самый невкусный чай подают в самолетах. В условиях пониженного давления и сухого воздуха вкусовые ощущения снижаются.

"Когда вас спрашивают, хотите ли вы чай или кофе на борту, никогда не выбирайте чай", – посоветовал он.

Также он добавил, что не стоит поручать приготовление чая коллегам. "Никогда не просите другого человека заварить вам чай - это прямая дорога к ненависти. Лучше сделать это вместе на кухне", – пояснил профессор.

Вода влияет на вкус

По словам ученого, важную роль играет и качество воды. В регионах с жесткой водой, таких как Лондон, Кент и Кембриджшир, вкус напитка может значительно отличаться.

"Чай - очень сложный напиток с множеством переменных. Не стоит недооценивать его. Это лучший напиток в мире не просто так", – заключил Мьодовник.

Другое мнение ученых

Профессор Крис Бадд из Университета Бата считает, что микроволновка вполне подходит для подогрева чая. "Вода хорошо проводит микроволны, и конвекционные потоки обеспечивают равномерный нагрев", – сказал он, добавив, что с керамическими чашками стоит быть осторожнее, так как они сильно нагреваются.

Профессор Куон Вуонг из Университета Ньюкасла заявил, что микроволновка может быть полезной, если цель – получить максимум пользы. "Микроволны эффективно извлекают фитохимические вещества из чайных листьев. Однако вкус такого чая может уступать традиционному", – отметил он.

Он также рекомендовал сначала заваривать чай, а уже потом добавлять молоко. "Белок в молоке связывается с полифенолами и мешает их извлечению", – пояснил Вуонг.

Представитель бренда Yorkshire Tea подчеркнул, что лучше заварить новую чашку, чем разогревать старую. "Разогретый в микроволновке чай может иметь странный вкус, особенно если в нем есть молоко и сахар", – заявили в компании.

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