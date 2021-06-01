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"Нахожусь в небольшом шоке". Кирилл Герасименко завоевал лицензию на Олимпиаду в настольном теннисе

В этом виде спорта уже две путевки.

"Нахожусь в небольшом шоке". Кирилл Герасименко завоевал лицензию на Олимпиаду в настольном теннисе
Кирилл Герасименко. Фото: olympic.kz
Новости спорта Теннис Настольный теннис
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Казахстанец Кирилл Герасименко стал обладателем олимпийской лицензии по настольному теннису, сообщает Olympic.kz.

Это стало возможным по итогам распределения квот согласно позициям в мировом рейтинге ITTF. Данный способ квалификации входит в число нескольких возможных путей отбора на Игры в Токио

"Не до конца осознаю происходящее, даже не могу поверить. Нахожусь в небольшом шоке. Очень рад, не передать словами. Теперь в ближайших планах готовиться весь июнь в Центре настольного тенниса в Караганде и после продолжить тренировки в олимпийском центре "Акбулак" до самой Олимпиады.

Говоря о готовности, могу отметить, что мы всегда тренируемся, участвуем в разных турнирах и всегда держим в голове главный старт четырехлетия. Мы всегда к этому стремимся, каждое соревнование очень важно, особенно для меня. Благодаря каждому старту я и квалифицировался на Игры. Выкладывался на полную везде. 

Если говорить о физической форме, недели три назад перенес операцию и сейчас активно восстанавливаюсь. Пытаюсь вернуть себя в форму. Настрой боевой, я очень замотивирован. Собираюсь усердно поработать, чтобы показать хорошую игру на Олимпиаде", - прокомментировал спортсмен.

Теперь в активе сборной Казахстана по настольному теннису две лицензии. Ранее на Игры квалифицировалась Анастасия Лаврова, победившая на отборочном турнире средне-азиатского региона.

Напомним, Герасименко уже принимал участие в Олимпиаде в Рио в 2016 году. Он является победителем международных турниров Seamaster World Tour Hungarian Open-2017 и Spanish Open. В данное время является членом немецкого клуба Werder.

Всего в активе Казахстана уже 62 лицензии на Олимпиаду в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.

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Метки:
Олимпиада-2020 Япония

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