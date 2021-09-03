Знаменосец сборной Казахстана остался без медали Паралимпиады-2020

Таеквондист Нурлан Домбаев, который был знаменосцем сборной Казахстана, провел схватку за третье место на Паралимпиаде-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником был аргентинец Хуан Саморано, которого он прошел в четвертьфинале весовой категории до 75 килограммов. Домбаев на этот раз проиграл, причем на последних секундах - 12:13.

Напомним, что на данный момент у Казахстана по-прежнему пять медалей Паралимпиады-2020. Золото у Давида Дегтярева (пауэрлифтинг), дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина взяли серебро, а пловец Нурдаулет Жумагали завоевал бронзу.

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