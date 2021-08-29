"Вышла и заняла второе место на Паралимпиаде-2020". Боранбаев показал травму казахстанской дзюдоистки

Президент Национального паралимпийского комитета Казахстана Кайрат Боранбаев выложил в своем Instagram пост с дзюдоисткой Зариной Байбатиной. Казахстанка уступила представительнице Азербайджана Дурсадаф Каримовой в финале Паралимпийских игр-2020 в Токио и стала серебряной призеркой.

"Вышла и заняла второе место. Очень позитивная Зарина ", - подписал пост Боранбаев.

Напомним, в копилке сборной Казахстана четыре медали на Паралимпиаде-2020 - золото в пауэрлифтинге завоевал Давид Дегтярев, еще два серебра принесли дзюдоисты Ануар Сариев и Темиржан Даулет.

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