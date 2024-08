Спортсменов с татуировками могут отстранить от Паралимпиады. Почему?

После завершения Олимпиады-2024 в Париже (Франция) внимание всего мира быстро переключится на Паралимпийские игры, которые стартуют ровно через неделю, передают Vesti.kz со ссылкой на The Sun.

В последние годы стало популярным для олимпийцев делать татуировки в честь их участия в Играх. Однако паралимпийцам, у которых есть татуировки с олимпийскими кольцами, грозит серьезное наказание, если они не скрывают эти изображения.

Это связано с тем, что Международный паралимпийский комитет (МПК) и Международный олимпийский комитет (МОК) функционируют как отдельные организации с разными логотипами.

Пять разноцветных колец, которые символизируют единство континентов, уже давно стали символом Олимпиады, а Паралимпийские игры используют свою собственную эмблему - агито, состоящую из трех разноцветных полумесяцев.

