Состоялась церемония открытия Паралимпиады-2024 в Париже

Минувшей ночью в столице Франции - Париже состоялась церемония открытия Паралимпийских игр 2024 года, передает Vesti.kz.

В рамках церемонии приняли участие казахстанские паралимпийцы. В нашей делегации было 44 представителя.

Знамя сборной Казахстана на церемонии открытия пронес призер Азиатских Паралимпийских игр, десятикратный победитель Чемпионата Казахстана Берик Измаганбетов (волейбол сидя). Также другим знаменосцем была победительница Чемпионата Казахстана Севда Алиева (пара пулевая стрельба).

Соревнования будут проходить с 29 августа по 8 сентября. Нашу команду представят 25 спортсменов в семи видах спорта.