Работавший курьером россиянин установил мировой рекорд и выиграл Паралимпиаду

Российский велогонщик Михаил Асташов установил мировой рекорд на Паралимпийских играх-2020 в Токио и завоевал золотую медаль.

В квалификационном заезде гонки преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата Асташов показал время 3 минуты и 35,954 секунды. Этого времени ранее не показывал ни один спортсмен-паралимпиец.

В итоге россиянин дошел до финала, где ему противостоял канадец Тристен Чернове. Асташов обогнал соперника и выиграл золото. Это четвертая награда высшего достоинства для российских атлетов на Играх.

При этом Асташов мог пропустить Паралимпиаду - спортсмен работал доставщиком еды в Екатеринбурге, чтобы заработать на поездку в Токио. Зимой 2020-го его включили в расширенный список кандидатов в объединенном классе, но он мог поехать на ОИ только при определенных условиях, так как класс PTS2, в котором обычно выступает спортсмен, не входит в основную программу соревнований.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)

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