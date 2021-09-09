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Призеры Паралимпиады-2020 из Казахстана получили ключи от квартир и машин

Призеры Паралимпиады-2020 из Казахстана получили ключи от квартир и машин
©instagram.com/kazparalympics/
Новости спорта Соревнования Паралимпиада

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов наградил призеров Паралимпийских игр-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Парадзюдоистам Ануару Сариеву, Темиржану Даулет и Зарине Байбатиной, завоевавшим серебряные медали в Токио, вручили ключи от квартир и нового автомобиля.

Кроме того, главный тренер Казахстана по парадзюдо Жандос Киянов получил сертификат на сумму четыре миллиона тенге, а участники соревнований - денежные призы на сумму миллион тенге.

Напомним, всего Паралимпиаде-2020 в Токио сборная Казахстана завоевала пять медалей: золото в пауэрлифтинге принес Давид Дегтярев, а бронзу выиграл пловец Нурдаулет Жумагали.

 

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Метки:
Паралимпийские игры Паралимпиада-2020 Япония

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