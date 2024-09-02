Призер Паралимпиады-2024 попался на читерстве и лишился медали

Итальянский гребец Джакомо Перини оказался в центре скандала на летних Паралимпийских играх 2024 года, проходящих в Париже (Франция), передают Vesti.kz со ссылкой на Usmagazine.

28-летний спортсмен был обвинен "мошенничестве" и лишен бронзовой медали Параигр. Выяснилось, что во время соревнования по одиночной гребле среди мужчин Перини использовал запрещенное коммуникационное устройство, предположительно, рацию или телефон. Это привело к дисквалификации итальянца.

"В финале соревнования было обнаружено, что гребец из Италии использовал оборудование для связи, что нарушает Правило 28 и Приложение R2, относящееся к этому правилу".

В официальном заявлении организации World Rowing говорится:

Из-за этого нарушения команда была исключена из соревнования и теперь занимает последнее место.

В ответ Итальянская федерация гребли опубликовала свое заявление в защиту своего спортсмена. Официальные лица отметили, что судья "заметил наличие смартфона" после гонки. Организация также объяснила, что Перини забыл вынуть свой мобильный телефон из лодки перед гонкой.

После этого инцидента австралийский гребец Эрик Хорри занял третье место, завоевав бронзовую медаль. Роман Полянский из Украины забрал домой серебряную медаль, в то время как Бенджамин Причард из сборной Великобритании завоевал золото.