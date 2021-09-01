Повторит ли Габидуллина золотой успех Рио? Анонс соревнований Паралимпиады с участием казахстанцев на 2 сентября

Завтра, 2 сентября, состоится очередной соревновательный день Паралимпиады в Токио. На старт выйдет один из лидеров Казахстана в плавании Зульфия Габидуллина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чемпионка Паралимпийских игр-2016 в Рио сразится на дистанции 50 метров вольным стилем.

Расписание выступлений казахстанцев:

Каноэ, мужчины. Байдарка-одиночка, 200 метров (KL2)

2 сентября, 06:50 (по времени Нур-Султана) - Бибарыс Спатай

Плавание, женщины. 50 метров вольным стилем (S4)

2 сентября, 08:03 - Зульфия Габидуллина

Добавим, что в активе Казахстана на данный момент пять медалей. Золотом отметился Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), а дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина стали вторыми. Пловец Нурдаулет Жумагали завоевал бронзу.

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