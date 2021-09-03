Последний шанс на медаль. Анонс соревнований Паралимпиады с участием казахстанца на 4 сентября

Завтра, 4 сентября, на Паралимпиаде в Токио выступит последний казахстанский спортсмен, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Им станет таеквондист Нышан Омирали, который и завершит выступление сборной Казахстана на масштабном турнире.
Расписание выступления казахстанца:
Таеквондо, мужчины. Свыше 75 килограммов (К44)
4 сентября, 08:45 - Нышан Омирали
Добавим, что в активе Казахстана на данный момент пять медалей. Золотом отметился Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), а дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина стали вторыми. Пловец Нурдаулет Жумагали завоевал бронзу.
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