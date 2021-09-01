 4k8L6mGhBOnoPgtuMv4P9f6WQsfpzeYopmymamGL
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Кто представит Казахстан на Паралимпиаде-2020 Медальный зачет Паралимпиады-2020
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Пловец Нурдаулет Жумагали завоевал для Казахстана первую бронзу на Паралимпиаде-2020

Пловец Нурдаулет Жумагали завоевал для Казахстана первую бронзу на Паралимпиаде-2020
©instagram.com/kazparalympics
Новости спорта Соревнования Паралимпиада

Казахстанский пловец Нурдаулет Жумагали занял третье место на Паралимпиаде-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 1 сентября, он выступил на дистанции 100 метров брассом, где завоевал бронзовую медаль. Его результат - 1:05,20. 

Эта медаль стала пятой для Казахстана на Паралимпийских играх. Ранее золото завоевал Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), а дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина стали вторыми.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Паралимпиада-2020 Япония Паралимпийские игры

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:17
Соревнования
Пловец Нурдаулет Жумагали завоевал для Казахстана первую бронзу на Паралимпиаде-2020 Пловец Нурдаулет Жумагали завоевал для Казахстана первую бронзу на Паралимпиаде-2020
Сегодня , 08:33
Соревнования
Два казахстанских пловца вышли в финал Паралимпиады-2020 Два казахстанских пловца вышли в финал Паралимпиады-2020
Вчера , 19:38
Соревнования
Родила ребенка, сломала ногу перед Паралимпиадой. Цена медали Зарины Байбатиной Родила ребенка, сломала ногу перед Паралимпиадой. Цена медали Зарины Байбатиной
Вчера , 19:20
Соревнования
День плавания. Анонс соревнований Паралимпиады с участием казахстанцев на 1 сентября День плавания. Анонс соревнований Паралимпиады с участием казахстанцев на 1 сентября
Вчера , 15:43
Соревнования
"Қазақ парадзюдосының тарихын жаздық". Жандос Қиянов Токио ойындары жайлы "Қазақ парадзюдосының тарихын жаздық". Жандос Қиянов Токио ойындары жайлы
Вчера , 09:20
Соревнования
Казахстанский атлет дебютировал на Паралимпийских играх в Токио Казахстанский атлет дебютировал на Паралимпийских играх в Токио
30 августа, 22:56
Соревнования
Финал в легкой атлетике. Анонс соревнований Паралимпиады с участием казахстанцев на 31 августа Финал в легкой атлетике. Анонс соревнований Паралимпиады с участием казахстанцев на 31 августа
30 августа, 15:03
Соревнования
Ержан Салимгереев стал шестым на Паралимпиаде-2020 в плавании Ержан Салимгереев стал шестым на Паралимпиаде-2020 в плавании
30 августа, 07:23
Соревнования
Пловец Ержан Салимгереев вышел в финал Паралимпиады в Токио Пловец Ержан Салимгереев вышел в финал Паралимпиады в Токио
29 августа, 21:00
Соревнования
Только плавание. Анонс соревнований Паралимпиады с участием казахстанцев на 30 августа Только плавание. Анонс соревнований Паралимпиады с участием казахстанцев на 30 августа
29 августа, 17:15
Соревнования
Чемпиона Паралимпиады-2020 обвинили в жульничестве Чемпиона Паралимпиады-2020 обвинили в жульничестве
29 августа, 16:38
Соревнования
"Вышла и заняла второе место на Паралимпиаде-2020". Боранбаев показал травму казахстанской дзюдоистки "Вышла и заняла второе место на Паралимпиаде-2020". Боранбаев показал травму казахстанской дзюдоистки
29 августа, 15:35
Соревнования
Дзюдоистка Байбатина проиграла в финале и принесла Казахстану третье серебро Паралимпиады-2020 Дзюдоистка Байбатина проиграла в финале и принесла Казахстану третье серебро Паралимпиады-2020
29 августа, 13:33
Соревнования
Казахстанский дзюдоист проиграл французу и остался без бронзы Паралимпиады-2020 Казахстанский дзюдоист проиграл французу и остался без бронзы Паралимпиады-2020
29 августа, 11:07
Соревнования
Казахстанский дзюдоист победил узбека и поборется за бронзу Паралимпиады в Токио Казахстанский дзюдоист победил узбека и поборется за бронзу Паралимпиады в Токио
29 августа, 10:44
Соревнования
Прямая трансляция схватки казахстанской дзюдоистки за золото Паралимпиады-2020 Прямая трансляция схватки казахстанской дзюдоистки за золото Паралимпиады-2020
29 августа, 09:53
Соревнования
Казахстан завоевал четвертую медаль на Паралимпиаде-2020 Казахстан завоевал четвертую медаль на Паралимпиаде-2020
29 августа, 09:04
Соревнования
Казахстанская дзюдоистка Зарина Байбатина вышла в полуфинал Паралимпиады-2020 Казахстанская дзюдоистка Зарина Байбатина вышла в полуфинал Паралимпиады-2020
29 августа, 08:44
Соревнования
Автор первого золота Казахстана на Паралимпиаде-2020 дал комментарий Автор первого золота Казахстана на Паралимпиаде-2020 дал комментарий
28 августа, 23:20
Соревнования
Приговоренный к 84 годам тюрьмы террорист выступает на Паралимпиаде в Токио Приговоренный к 84 годам тюрьмы террорист выступает на Паралимпиаде в Токио
28 августа, 20:50
Соревнования
Дзюдо, плавание и легкая атлетика. Анонс соревнований Паралимпиады с участием казахстанцев на 29 августа Дзюдо, плавание и легкая атлетика. Анонс соревнований Паралимпиады с участием казахстанцев на 29 августа
28 августа, 15:09
Соревнования
Серебряная призерка Рио из Казахстана стала четвертой на Паралимпиаде-2020 Серебряная призерка Рио из Казахстана стала четвертой на Паралимпиаде-2020
28 августа, 14:30
Соревнования
Титулованный и один из сильнейших. Темиржан Даулет - очередной герой Паралимпиады в Токио Титулованный и один из сильнейших. Темиржан Даулет - очередной герой Паралимпиады в Токио
28 августа, 14:06
Соревнования
Темиржан Даулет проиграл в финале дзюдоисту из Узбекистана и принес Казахстану второе серебро Паралимпиады-2020 Темиржан Даулет проиграл в финале дзюдоисту из Узбекистана и принес Казахстану второе серебро Паралимпиады-2020
28 августа, 11:50
Соревнования
Будет второе золото? Прямая трансляция финальной схватки казахстанского дзюдоиста на Паралимпиаде-2020 Будет второе золото? Прямая трансляция финальной схватки казахстанского дзюдоиста на Паралимпиаде-2020
28 августа, 10:25
Соревнования
Казахстан установил новый рекорд по медалям на Паралимпийских играх Казахстан установил новый рекорд по медалям на Паралимпийских играх
28 августа, 10:00
Соревнования
Казахстанская дзюдоистка осталась без медали Паралимпиады-2020 Казахстанская дзюдоистка осталась без медали Паралимпиады-2020
28 августа, 09:14
Соревнования
Дзюдоист Темиржан Даулет принес Казахстану третью медаль на Паралимпиаде-2020 Дзюдоист Темиржан Даулет принес Казахстану третью медаль на Паралимпиаде-2020
28 августа, 08:44
Соревнования
Дзюдоистка из Казахстана проиграла на Паралимпийских играх в Токио Дзюдоистка из Казахстана проиграла на Паралимпийских играх в Токио
28 августа, 08:17
Соревнования
Казахстанский дзюдоист вышел в полуфинал Паралимпиады-2020 Казахстанский дзюдоист вышел в полуфинал Паралимпиады-2020
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus