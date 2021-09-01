Пловец Нурдаулет Жумагали завоевал для Казахстана первую бронзу на Паралимпиаде-2020

Казахстанский пловец Нурдаулет Жумагали занял третье место на Паралимпиаде-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 1 сентября, он выступил на дистанции 100 метров брассом, где завоевал бронзовую медаль. Его результат - 1:05,20.
Эта медаль стала пятой для Казахстана на Паралимпийских играх. Ранее золото завоевал Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), а дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина стали вторыми.
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