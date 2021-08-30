Пловец Ержан Салимгереев вышел в финал Паралимпиады в Токио

В Токио в рамках Паралимпийских игр состоялись предварительные заплывы на дистанции 50 метров баттерфляем (S6) среди мужчин. По их итогам в финал пробился казахстанец Ержан Салимгереев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В своем заплыве Салимгереев финишировал с третьим временем. Это позволило ему войти в число восьми финалистов, которые сегодня, 30 августа, разыграют паралимпийский комплект медалей.

Начало финала - в 14:51.

Добавим, что в активе Казахстана на данный момент четыре медали. Золотом отметился Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), а дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина стали вторыми.

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