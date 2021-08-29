Только плавание. Анонс соревнований Паралимпиады с участием казахстанцев на 30 августа

Завтра, 30 августа, состоится очередной соревновательный день Паралимпиады-2020 в Токио. В составе казахстанской команды выступят только пловцы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Расписание выступлений казахстанцев:

Плавание, мужчины. 50 метров баттерфляем (S6)

30 августа, 06:36 (по времени Нур-Султана) - Ержан Салимгереев

Плавание, мужчины. 50 метров на спине (S5)

30 августа, 06:52 - Сиязбек Далиев

Плавание, мужчины. Комплексное плавание, 200 метров (SM13)

30 августа, 07:42 - Нурдаулет Жумагали

Добавим, что в активе Казахстана на данный момент четыре медали. Золотом отметился Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), а дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина стали вторыми.

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