Параспортсмен пропал без вести в Париже

Параспортсмен, личность которого остается неизвестной, пропал без вести в Париже (Франция), передают Vesti.kz со ссылкой на Mirror.

Спортсменка, которая должна была представлять Руанду в соревнованиях по сидячему волейболу, исчезла перед началом Параигр, которые планировались на четверг (29 августа). По сообщениям французских СМИ, она пропала без вести с 20 августа после прибытия в Париж.

Согласно информации от полицейского источника, параспортсменка покинула свое место проживания, сказав, что собирается поужинать в ресторане, но не вернулась. Власти расценивают это как "тревожное исчезновение" и начали расследование.

Сообщается, что она должна была принять участие в церемонии открытия, но известие о ее исчезновении появилось только во вторник, паралимпийца не могут найти уже 12 день.

Неопознанная спортсменка должна была принять участие в первом волейбольном матче своей страны против Бразилии. Согласно официальному составу команд на сайте Paris 2024, в Руанде было 16 игроков, по сравнению с командой Бразилии из 18 человек.

🚨 Update from #Paris 🚨



Rwanda’s National Women’s sitting volleyball team lost their first game against Brazil 0-3 sets ( 13-25,10-25,7-25) in the #ParisParalympics2024 #LetsGoRwanda#RwandaInParis pic.twitter.com/GuBCKhbP4W