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Параспортсмен пропал без вести в Париже

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Параспортсмен пропал без вести в Париже ©instagram.com/paralympics

Параспортсмен, личность которого остается неизвестной, пропал без вести в Париже (Франция), передают Vesti.kz со ссылкой на Mirror.

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Параспортсмен, личность которого остается неизвестной, пропал без вести в Париже (Франция), передают Vesti.kz со ссылкой на Mirror.

Спортсменка, которая должна была представлять Руанду в соревнованиях по сидячему волейболу, исчезла перед началом Параигр, которые планировались на четверг (29 августа). По сообщениям французских СМИ, она пропала без вести с 20 августа после прибытия в Париж.

Согласно информации от полицейского источника, параспортсменка покинула свое место проживания, сказав, что собирается поужинать в ресторане, но не вернулась. Власти расценивают это как "тревожное исчезновение" и начали расследование.

Сообщается, что она должна была принять участие в церемонии открытия, но известие о ее исчезновении появилось только во вторник, паралимпийца не могут найти уже 12 день.

Неопознанная спортсменка должна была принять участие в первом волейбольном матче своей страны против Бразилии. Согласно официальному составу команд на сайте Paris 2024, в Руанде было 16 игроков, по сравнению с командой Бразилии из 18 человек.

Подобные случаи исчезновения спортсменов на Играх происходили и ранее. Например, на Олимпиаде 2012 года в Лондоне произошел похожий инцидент: пять боксеров, пловец и футболист из команды Камеруна исчезли из олимпийской деревни.

Паралимпийские игры спорт Волейбол Олимпиада Руанда Париж Франция

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