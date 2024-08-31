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Паралимпиада
Вчера 15:00
 

Мировым рекордом завершился финал Паралимпиады-2024 с участием Казахстана

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Мировым рекордом завершился финал Паралимпиады-2024 с участием Казахстана ©x.com/paralympics

Казахстанка Бахыт Кайыржанова выступила финале соревнований по метанию копья среди спортсменов с нарушениями зрения (класс F13) на Паралимпийских играх-2024, проходящих в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанка Бахыт Кайыржанова выступила финале соревнований по метанию копья среди спортсменов с нарушениями зрения (класс F13) на Паралимпийских играх-2024, проходящих в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.

В своей лучшей попытке Кайыржанова показала результат 34,23 метра, что стало ее личным рекордом. В итоге она заняла пятое место.

Чемпионкой с мировым рекордом стала китаянка Чжао Юпинь, метнувшая копье на 47,06 метра. Второе место заняла Анна Кулинич-Сорокина из России (38,10), а тройку замкнула австрийка Наталия Эдер (37,22).

Напомним, что Паралимпиада проходит с 28 августа по 9 сентября.

Паралимпийские игры Париж Франция

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