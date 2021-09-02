Будет медаль? Анонс соревнований Паралимпиады с участием казахстанцев на 3 сентября

Завтра, 3 сентября, на Паралимпиаде в Токио выступят четыре представителя сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Причем есть шансы на завоевание медалей.

Расписание выступлений казахстанцев:

Каноэ, мужчины. Байдарка-одиночка, 200 метров (KL2). Полуфинал

3 сентября, 07:05 - Бибарыс Спатай

Плавание, женщины. 50 метров на спине (S4)

3 сентября, 07:11 - Зульфия Габидуллина

Таеквондо, женщины. До 58 килограммов (К44)

3 сентября, 07:45 - Камила Досмалова

Таеквондо, мужчины. До 75 килограммов (К44)

3 сентября, 10:00 - Нурлан Домбаев

Добавим, что в активе Казахстана на данный момент пять медалей. Золотом отметился Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), а дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина стали вторыми. Пловец Нурдаулет Жумагали завоевал бронзу.

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