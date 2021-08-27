 tWUFNRwyqZKonzKd56mMG00A9MqAPVG5X3KNsEmg
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Кто представит Казахстан на Паралимпиаде-2020 Медальный зачет Паралимпиады-2020
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Казахстанские пловцы вышли в финал Паралимпиады-2020 в Токио

Казахстанские пловцы вышли в финал Паралимпиады-2020 в Токио
©НПК РК
Новости спорта Соревнования Паралимпиада

Казахстанские пловцы Сиязбек Далиев и Алия Рахимбекова вышли в финал Паралимпийских игр-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Далиев выступил на дистанции 50 метров баттерфляем, где показал второй результат в своем заплыве и четвертый в общем протоколе. Его результат - 35,73 секунды. Финальный заплыв пройдет сегодня, 27 августа, в 15:25 по времени Нур-Султана.

Рахимбекова же продолжает борьбу на дистанции 100 метров на спине. Ее финальный заплыв состоится также сегодня - в 14:06.

Напомним, что Казахстан уже завоевал на Паралимпиаде первое золото. Его принес парапауэрлифтер Давид Дегтярев.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Паралимпиада-2020 Япония

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 22:00
Соревнования
"Бар жиған тәжірибесін татами төрінде салды". Парадзюдо құрамасының бас бапкері Әнуар Сариевтің жетістігі жайлы "Бар жиған тәжірибесін татами төрінде салды". Парадзюдо құрамасының бас бапкері Әнуар Сариевтің жетістігі жайлы
Вчера , 19:30
Соревнования
На старте чемпионка Паралимпиады. Анонс соревнований с участием казахстанцев на 28 августа На старте чемпионка Паралимпиады. Анонс соревнований с участием казахстанцев на 28 августа
Вчера , 16:00
Соревнования
Сколько получит обладатель первого серебра для Казахстана на Паралимпиаде-2020 Сколько получит обладатель первого серебра для Казахстана на Паралимпиаде-2020
Вчера , 15:42
Соревнования
Казахстанские пловцы Далиев и Рахимбекова остались без медалей Паралимпиады-2020 Казахстанские пловцы Далиев и Рахимбекова остались без медалей Паралимпиады-2020
Вчера , 14:55
Соревнования
Тренировался со Сметовым, брал медаль на Азии. История и принципы серебряного призера Паралимпиады Ануара Сариева Тренировался со Сметовым, брал медаль на Азии. История и принципы серебряного призера Паралимпиады Ануара Сариева
Вчера , 14:18
Соревнования
Казахстанский дзюдоист Ануар Сариев завоевал серебро на Паралимпиаде-2020 Казахстанский дзюдоист Ануар Сариев завоевал серебро на Паралимпиаде-2020
Вчера , 12:22
Соревнования
Рекордсмен Азии, пять лет в спорте. Что нужно знать о победителе Паралимпиады Давиде Дегтяреве Рекордсмен Азии, пять лет в спорте. Что нужно знать о победителе Паралимпиады Давиде Дегтяреве
Вчера , 11:42
Соревнования
Профессиональный киберспортсмен впервые в истории выиграл золото на Паралимпиаде-2020 Профессиональный киберспортсмен впервые в истории выиграл золото на Паралимпиаде-2020
Вчера , 11:10
Соревнования
Прямая трансляция схватки казахстанского дзюдоиста за золото Паралимпиады-2020 Прямая трансляция схватки казахстанского дзюдоиста за золото Паралимпиады-2020
Вчера , 10:32
Соревнования
Дзюдоист Ануар Сариев гарантировал Казахстану вторую медаль Паралимпиады-2020 Дзюдоист Ануар Сариев гарантировал Казахстану вторую медаль Паралимпиады-2020
Вчера , 08:18
Соревнования
Казахстанские пловцы вышли в финал Паралимпиады-2020 в Токио Казахстанские пловцы вышли в финал Паралимпиады-2020 в Токио
26 августа, 22:36
Соревнования
Выше Узбекистана, или какое место занимает Казахстан в медальном зачете после второго дня Паралимпиады-2020 Выше Узбекистана, или какое место занимает Казахстан в медальном зачете после второго дня Паралимпиады-2020
26 августа, 22:15
Соревнования
Сколько получит автор первого золота для Казахстана на Паралимпиаде-2020 Сколько получит автор первого золота для Казахстана на Паралимпиаде-2020
26 августа, 20:15
Соревнования
Шансы на медали Паралимпиады-2020. Анонс соревнований с участием казахстанцев на 27 августа Шансы на медали Паралимпиады-2020. Анонс соревнований с участием казахстанцев на 27 августа
26 августа, 18:39
Соревнования
Видео награждения, или как триумфатор из Казахстана получил золото Токио-2020 Видео награждения, или как триумфатор из Казахстана получил золото Токио-2020
26 августа, 16:56
Соревнования
В Казахстане не показали первое золото Токио-2020 В Казахстане не показали первое золото Токио-2020
26 августа, 16:14
Соревнования
Казахстан выиграл золото на Паралимпиаде-2020 Казахстан выиграл золото на Паралимпиаде-2020
26 августа, 15:04
Соревнования
Казахстанская пауэрлифтерша осталась без медали на Паралимпиаде-2020 в Токио Казахстанская пауэрлифтерша осталась без медали на Паралимпиаде-2020 в Токио
26 августа, 14:32
Соревнования
Работавший курьером россиянин установил мировой рекорд и выиграл Паралимпиаду Работавший курьером россиянин установил мировой рекорд и выиграл Паралимпиаду
25 августа, 20:01
Соревнования
В борьбу на Паралимпиаде вступают обладатели Кубка мира. Анонс соревнований с участием казахстанцев на 26 августа В борьбу на Паралимпиаде вступают обладатели Кубка мира. Анонс соревнований с участием казахстанцев на 26 августа
25 августа, 08:23
Соревнования
Первый казахстанский спортсмен выступил на Паралимпиаде-2020 Первый казахстанский спортсмен выступил на Паралимпиаде-2020
24 августа, 19:52
Соревнования
Первый старт на Паралимпиаде. Анонс соревнований с участием казахстанцев на 25 августа Первый старт на Паралимпиаде. Анонс соревнований с участием казахстанцев на 25 августа
24 августа, 18:34
Соревнования
Казахстанские спортсмены приняли участие в открытии Паралимпиады-2020 в Токио Казахстанские спортсмены приняли участие в открытии Паралимпиады-2020 в Токио
23 августа, 22:19
Соревнования
"Біздің балуандар осал емес" - парадзюдо құрамасының бас бапкері Токио ойындары жайлы "Біздің балуандар осал емес" - парадзюдо құрамасының бас бапкері Токио ойындары жайлы
23 августа, 16:32
Соревнования
Казахстан на Паралимпиаде в Токио. Кто будет знаменосцем и первым выйдет на старт Казахстан на Паралимпиаде в Токио. Кто будет знаменосцем и первым выйдет на старт
23 августа, 15:00
Соревнования
В Казахстане в прямом эфире покажут Паралимпийские игры в Токио В Казахстане в прямом эфире покажут Паралимпийские игры в Токио
20 августа, 14:33
Соревнования
Паралимпийские игры в Токио: кто представит Казахстан Паралимпийские игры в Токио: кто представит Казахстан
20 августа, 11:59
Соревнования
Казахстанские спортсмены отправились на Паралимпиаду в Токио Казахстанские спортсмены отправились на Паралимпиаду в Токио
16 августа, 12:40
Соревнования
Паралимпиец из Грузии избил охранника гостиницы в Токио Паралимпиец из Грузии избил охранника гостиницы в Токио
21 июля, 15:05
Соревнования
Объявлен состав сборной Казахстана на Паралимпийские игры в Токио Объявлен состав сборной Казахстана на Паралимпийские игры в Токио
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus