Казахстанские пловцы вышли в финал Паралимпиады-2020 в Токио

Казахстанские пловцы Сиязбек Далиев и Алия Рахимбекова вышли в финал Паралимпийских игр-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Далиев выступил на дистанции 50 метров баттерфляем, где показал второй результат в своем заплыве и четвертый в общем протоколе. Его результат - 35,73 секунды. Финальный заплыв пройдет сегодня, 27 августа, в 15:25 по времени Нур-Султана.

Рахимбекова же продолжает борьбу на дистанции 100 метров на спине. Ее финальный заплыв состоится также сегодня - в 14:06.

Напомним, что Казахстан уже завоевал на Паралимпиаде первое золото. Его принес парапауэрлифтер Давид Дегтярев.

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