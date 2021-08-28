Казахстанская дзюдоистка осталась без медали Паралимпиады-2020

Даяна Федосова проиграла очередную схватку на Паралимпиаде-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В утешительном поединке весовой категории до 57 килограммов она потерпела поражение от россиянки Натальи Овчинниковой. При этом Федосова вела 2:0, но затем уступила иппоном.

Таким образом, она не смогла через утешительный раунд побороться за бронзу.

Выступление Федосова начала с победы над Хайитхон Хусанкызы из Кыргызстана - 11:0, а после в четвертьфинале уступила Севде Валиевой из Азербайджана - 0:10.

У мужчин казахстанец Темиржан Даулет вышел в финал олимпийского турнира и как минимум гарантировал себе серебро. В решающем поединке ему будет противостоять Феруз Саидов из Узбекистана.

Ранее у Казахстана медали выиграли Давид Дегтярев (золото, пауэрлифтинг) и Ануар Сариев (серебро, дзюдо).

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