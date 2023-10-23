Казахстан завоевал седьмую медаль на Азиатских параиграх

Казахстанский парадзюдоист Ануар Сариев завоевал бронзовую медаль на Азиатских Паралимпийских играх в китайском Ханчжоу, сообщают Vesti.kz.

В весе до 62 килограммов в классе J2 (спортсмены с нарушениями зрения) Сариев в схватке за бронзу победил китайского спортсмена Чжао Сю.

Теперь в копилке сборной Казахстана семь наград - два золота, два серебра и три бронзы.

В соревнованиях, которые пройдут до 28 октября, примут участие порядка 4000 спортсменов из 43 стран Азии. Казахстан будут представлять 131 спортсмен, которые поборются за 485 комплектов медалей по 14 видам спорта.

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