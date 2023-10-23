Казахстан завоевал первые медали на Азиатских Пара играх

Казахстан выиграл первые медали на Азиатских Паралимпийских играх в китайском Ханчжоу, сообщают Vesti.kz.
Жаныл Балтабаева заняла третье место в индивидуальной программе VL3 200 м по пара каноэ.
Бибарыс Спатай завоевал серебро по пара каноэ, его результат 43.601 секунд.
Максим Богатырев стал бронзовым призером по пара каноэ, его результат 58.479 секунд.
В соревнованиях, которые пройдут с 22 по 28 октября, примут участие порядка 4000 спортсменов из 43 стран Азии. Казахстан будут представлять 131 спортсмен, которые поборются за 485 комплектов медалей по 14 видам спорта.
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