Казахстан выиграл первое золото на Азиатских параиграх

Казахстан завоевал первую золотую медаль на Азиатских параиграх в китайском Ханчжоу, сообщают Vesti.kz.

Ее в пауэрлифтинге принес Давид Дегтярев, выступающий в весовой категории до 54 килограммов.

Он поднял 187 килограммов. В топ-3 также вошли Янь Цзинлан из Китая (185) и Ан Нгуен Бинь из Вьетнама (184).

Отметим, что Дегтярев в своем активе имеет золото Паралимпийских игр в Токио-2020.

Ранее Казахстан выиграл четыре медали в Ханчжоу. Подробности приведены здесь и по этой ссылке.

В соревнованиях, которые пройдут до 28 октября, примут участие порядка 4000 спортсменов из 43 стран Азии. Казахстан будут представлять 131 спортсмен, которые поборются за 485 комплектов медалей по 14 видам спорта.

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