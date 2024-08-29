Казахстан узнал судьбу медали в таеквондо на Паралимпиаде-2024

Казахстан остался без медали в таеквондо на Паралимпийских играх-2024 в Париже, передают Vesti.kz.

Милана Красавцева, выступавшая в весовой категории до 52 килограммов (класс К44), уступила в утешительной схватке египтянке Сальме Хассан со счетом 1:8 и выбыла из борьбы за бронзу.

Напомним, Паралимпиада будет проходить с 29 августа по 8 сентября. Нашу команду представят 25 спортсменов в семи видах спорта.