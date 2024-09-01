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Казахстан оставили без медалей Паралимпиады

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Казахстан оставили без медалей Паралимпиады ©Мейiржан Амангелдиев

Казахстанские таеквондисты Нурлан Домбаев и Нышан Омирали выступили в утешительном раунде на Паралимпиаде в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанские таеквондисты Нурлан Домбаев и Нышан Омирали выступили в утешительном раунде на Паралимпиаде в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.

Домбаев выступающий в весовой категории до 80 килограммов в утешительном раунде, в бою за бронзу уступил южнокорейцу Ю Енг Юну - 1:7. Ранее, в утешительном раунде Домбаев победил кубинца Андреса Молину - 18:7.

Омирали, представленный в весовой категории свыше 80 килограммов в утешительном раунде в бою за бронзу проиграл иранцу Хамеду Хакшенасу - 14:16. Ранее, в утешительном раунде Нышан победил Ивана Микулича из Хорватии - 24:8.

Добавим, сборная Казахстана на Паралимпиаде в Париже завоевала одну медаль. Серебряную награду принес Еркин Габбасов, выступивший в пулевой стрельбе из пневматической винтовки с дистанции десять метров.

Паралимпийские игры Париж Казахстан Иран Южная Корея

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