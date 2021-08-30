Финал в легкой атлетике. Анонс соревнований Паралимпиады с участием казахстанцев на 31 августа

Завтра, 31 августа, состоится очередной соревновательный день Паралимпиады-2020 в Токио. Казахстан представят три спортсмена, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За медали будут биться представители легкой атлетики, плавания и пулевой стрельбы.

Расписание выступлений казахстанцев:

Плавание, женщины. 100 метров вольным стилем (S12)

31 августа, 06:20 (по времени Нур-Султана) - Алия Рахимбекова

Пулевая стрельба, женщины. Пневматический пистолет, 10 метров (SH1)

31 августа, 06:30 - Айсулу Джумабаева

Легкая атлетика, мужчины. Толкание ядра, финал (F36)

31 августа, 06:52 - Дастан Мукашбеков

Добавим, что в активе Казахстана на данный момент четыре медали. Золотом отметился Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), а дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина стали вторыми.

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